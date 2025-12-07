Ландо Норрис о титуле: «Горжусь тем, что сумел выиграть титул так, как считал правильным. И сделал счастливыми многих людей»

Норрис доволен своей победой в чемпионате.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что особое удовлетворение завоевание титула чемпиона «Формулы-1» принесло ему потому, что он сделал это, используя тот подход, который сам считал правильным.

«Одна вещь, которой я горжусь больше всего – это что я сумел выиграть титул, сделав это так, как сам посчитал правильным, а не пытаясь быть кем-то, кем я не являюсь. Не пытаясь действовать очень агрессивно, как Макс. Или не пытаясь быть таким же сильным и решительным, как многие чемпионы прошлых лет, ну и так далее.

Так что я счастлив. Потому что выиграл, идя к этому своим путем. Счастлив, что смог выехать на трассу и победить, следуя «путем Ландо», как бы выразился Андреа Стелла.

Мог бы я быть в большей степени похожим на того человека, которого вы все хотите видеть? Временами – да. Но в какой-то степени я бы тогда чуть меньше гордился своей победой. Вот почему я очень доволен собой с точки зрения того, что сумел сохранить спокойствие. Я был сосредоточен на себе и выжал максимум из своих возможностей. И я верю, что сумел выиграть чемпионат, оставаясь собой – честным, справедливым, открытым гонщиком.

При этом я горжусь не потому, что проснувшись завтра утром смогу подумать про себя: «Я всех победил». Или что смогу теперь говорить, что являюсь чемпионом «Формулы-1». Я горжусь тем, что сумел сделать счастливыми очень многих людей. В том числе моих инженеров – Уилла [Джозефа, гоночного инженера] и Джарва [Эндрю Джарвиса, инженера по производительности болида]. Эти ребята не очень часто видят свои семьи. Фактически, они больше времени следили за моим взрослением, чем за тем, как растут их собственные дети. И мне это не нравится.

Но с учетом того, какие усилия они приложили для того, чтобы я смог так выступить, добившись победы я смог дать им возможность почувствовать, что они не зря потратили свое время, и что это того стоило. Вот, что делает меня счастливым», – рассказал Норрис.

