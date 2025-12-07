Ландо Норрис: «Многому научился у Пиастри и без этого не стал бы тем пилотом, которым сейчас являюсь»

Норрис многому научился о Пиастри в борьбе за титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги сезона-2026, по результатам которого он впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Норрис отметил, что сумел прибавить в том числе благодаря выступлениям за одну команду с Оскаром Пиастри .

«В этом году команда предоставила в мое распоряжение невероятную машину, что временами заметно упрощало мне жизнь.

Временами у меня возникали трудности в борьбе с Оскаром Пиастри, который невероятным образом провел этот сезон. И я очень рад, что последние три года провел в одной команде с Оскаром, пусть он и пришел в «Макларен» заметно позже меня – я все равно очень многому у него научился, он неоднократно меня переигрывал.

Я и правда очень многому научился у Оскара и без этого не был бы тем пилотом, которым сейчас являюсь. То же касается выступлений с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо . Однако именно Оскар заставил меня выкладываться сильнее, чем когда-либо прежде, потому что к середине этого сезона он выступал лучше меня, был стабильнее и быстрее.

После этапа в Зандворте было тяжело. Но я хорошо отдохнул по ходу летнего перерыва и сделал все необходимое. И речь не только о том, чтобы улучшить свой пилотаж на трассе, но и о многих других вещах, которые я выполняю, чтобы становиться лучше, выжимать из себя что-то большее. И все вместе это сложилось воедино и помогло мне в итоге одержать победу, опередив ближайшего преследователя на 2 очка», – рассказал Норрис.

