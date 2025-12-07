«Макларен» поблагодарил Пиастри за сезон-2025: «Мы гордимся тобой, Оскар🧡🤩»

«Макларен» обратился к Пиастри после Гран-при Абу-Даби.

Команда «Макларен» опубликовала в соцсетях пост, посвященный Оскару Пиастри , после Гран-при Абу -Даби, где австралийский пилот стал вторым.

По итогам сезона Пиастри занял третье место в личном зачете. Титул выиграл его напарник Ландо Норрис.

«Потрясающая борьба вплоть до самого конца. Ты выложился на полную в этом сезоне. Мы гордимся тобой, Оскар🧡🤩», – написала команда.

Фото: соцсети «Макларена»

