«Макларен» поблагодарил Пиастри за сезон-2025: «Мы гордимся тобой, Оскар🧡🤩»
«Макларен» обратился к Пиастри после Гран-при Абу-Даби.
Команда «Макларен» опубликовала в соцсетях пост, посвященный Оскару Пиастри, после Гран-при Абу-Даби, где австралийский пилот стал вторым.
По итогам сезона Пиастри занял третье место в личном зачете. Титул выиграл его напарник Ландо Норрис.
«Потрясающая борьба вплоть до самого конца. Ты выложился на полную в этом сезоне. Мы гордимся тобой, Оскар🧡🤩», – написала команда.
Фото: соцсети «Макларена»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Макларена»
