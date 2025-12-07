Макс Ферстаппен об упущенном титуле: «В сезоне-2026 мне не придется беспокоиться из-за нехватки мастерства или чего-то подобного. У меня все хорошо»

Ферстаппен спокойно воспринял поражение в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги сезона-2025, который по результатам Гран-при Абу -Даби закончил на втором месте в общем зачете, уступив Ландо Норрису 2 очка.

По словам Ферстаппена, он остался доволен прогрессом команды и тем, что в принципе сумел включиться в борьбу за титул.

«Да, я так думаю. У меня вообще нет никаких сожалений в отношении этого сезона. Мы демонстрировали сильные выступления. Временами я просто ненавидел болид «Ред Булл », а временами обожал, и всегда старался выжать из него максимум скорости, даже в самые трудные уик-энды.

Конечно, всегда приятнее побеждать. Но сейчас я сижу здесь, и, если быть честным, чувствую себя лучше, чем год назад здесь же. Ведь тогда вторая половина сезона получилась очень трудной. Так что у «Ред Булл», можно сказать, был тяжелый период длиною в год – вторая половина прошлого сезона и первая половина этого. Но сейчас я чувствую себя намного лучше.

Досадно, что мы упустили титул, но, с другой стороны, я довольно долго по ходу этого сезона даже не помышлял о борьбе за победу в чемпионате. Только за несколько этапов до финиша сезона я понял, что и правда в ней участвую.

Нужно уметь искать поводы для гордости в разных вещах. Я доволен собой и уверен, что в следующем сезоне мне не придется беспокоиться из-за недостатка мастерства или чего-то подобного, так что у меня все хорошо», – рассказал Ферстаппен.

