«Макларен» завоевал личный титул впервые с 2008-го и сделал золотой дубль впервые с 1998-го
«Макларен» выиграл оба титула в «Формуле-1».
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал чемпионом мира в последней гонке сезона-2025.
Успех стал для команды из Уокинга первым с 2008 года. Тогда свой первый титул завоевал Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари».
Ранее «Макларен» досрочно взял Кубок конструкторов. Британцы впервые с 1998 года сделали золотой дубль, выиграв титулы как в личном, так и в командном зачете. Тогда чемпионом стал Мика Хаккинен, его напарником был Дэвид Култхард.
