«Макларен» завоевал личный титул впервые с 2008-го и сделал золотой дубль впервые с 1998-го

«Макларен» выиграл оба титула в «Формуле-1».

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис стал чемпионом мира в последней гонке сезона-2025.

Успех стал для команды из Уокинга первым с 2008 года. Тогда свой первый титул завоевал Льюис Хэмилтон , ныне выступающий за «Феррари ».

Ранее «Макларен» досрочно взял Кубок конструкторов. Британцы впервые с 1998 года сделали золотой дубль, выиграв титулы как в личном, так и в командном зачете. Тогда чемпионом стал Мика Хаккинен , его напарником был Дэвид Култхард .

