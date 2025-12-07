Фредерик Вассер: «Трудный сезон «Феррари». Если бы Леклер и Хэмилтон остались всем довольны, это была бы проблема»

Вассер подвел итоги неутешительного года для «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался после четвертого места в Кубке конструкторов по итогам года.

На Гран-при Абу-Даби Шарль Леклер финишировал четвертым, Льюис Хэмилтон – восьмым.

«Сезон в целом получился трудным. С первого же дня [тестов] в Бахрейне скорость была вовсе не волшебной. Старт сезона также получился очень тяжелым, случилась дисквалификация в Китае , и после трех или четырех гонок мы уже проигрывали «Макларену » где-то 100 очков.

В какие-то моменты нам удавалось отыгрываться, но весь год были разные небольшие проблемы. В сегодняшней «Ф-1» ты падаешь на 16-е место с шестого, если теряешь одну десятую – мы увидели это в первом сегменте квалификации в Абу-Даби. На мой взгляд, в конце сезона только у «Макларена» и Макса [Ферстаппена] было небольшое пространство для маневра, благодаря которому они справлялись с маленькими трудностями.

Такова реальность «Ф-1». Думаю, для спорта в целом это хорошо, пусть даже не всегда здорово для команд.

Мы движемся вперед. Для меня стало бы ударом, если бы пилоты сказали мне, что мы выступаем здорово. Для гонщика итог сезона всегда заключается в том, чтобы найти, где можно прибавить. Я не стану говорить, что мы хорошо делаем свою работу. Это в их ДНК, в моей ДНК – сражаться вместе с командой ради прогресса.

Недовольство пилотов в интервью? Я не обращаю на это внимания. Они общаются с прессой спустя пять минут после сессии, и иногда эмоции выплескиваются. Для меня главное, чтобы гонщики подгоняли команду, помогали ей выступать лучше, работали сообща ради более успешных результатов. Полагаю, Макс и Ландо [Норрис] подталкивают свои коллективы к пределу во всем. Команда «Ф-1» ожидает подобного, это часть их работы.

Если бы Шарль и Льюис остались очень довольны болидом и всем остальным, это была бы проблема», – заявил босс.

