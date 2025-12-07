Гоночный инженер Ферстаппена может сменить должность (Autosport)

В команде инженеров Ферстаппена может произойти изменение.

Как передает Autosport, Джанпьеро Ламбьязе – гоночный инженер Макса Ферстаппена – может сменить роль в следующем сезоне.

По ходу 2025-го британец итальянского происхождения не раз отсутствовал на Гран-при по личным причинам, в связи с которыми зимой планируется более подробное обсуждение возможного перехода специалиста на новую должность в «Ред Булл » – чтобы финальный вариант устроил все стороны.

Инсайдеры команды подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, в связи с чем на данным момент стоит избегать поспешных выводов.

