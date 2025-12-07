Гоночный инженер Ферстаппена может сменить должность (Autosport)
В команде инженеров Ферстаппена может произойти изменение.
Как передает Autosport, Джанпьеро Ламбьязе – гоночный инженер Макса Ферстаппена – может сменить роль в следующем сезоне.
По ходу 2025-го британец итальянского происхождения не раз отсутствовал на Гран-при по личным причинам, в связи с которыми зимой планируется более подробное обсуждение возможного перехода специалиста на новую должность в «Ред Булл» – чтобы финальный вариант устроил все стороны.
Инсайдеры команды подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, в связи с чем на данным момент стоит избегать поспешных выводов.
Источник: Autosport
