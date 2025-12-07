Серхио Перес отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса репостом мема с фразой: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово»

Перес сделал репост мема на фоне борьбы Цуноды и Норриса в Абу-Даби.

Пилот «Кадиллака » и бывший гонщик «Ред Булл » Серхио Перес поделился реакцией на события Гран-при Абу -Даби.

По ходу гонки Юки Цунода – напарник Макса Ферстаппена – попытался удержать позади старавшегося пройти вперед Ландо Норриса .

Задача японца заключалась в том, чтобы оттормаживать британца на протяжении трех кругов. Так Норрис потерял бы несколько позиций – что обеспечило бы Ферстаппепену победу в чемпионате.

Однако Ландо прошел Юки с первой же попытки – причем за многократное изменение траектории на прямой Цунода получил 5-секундный штраф.

Перес отреагировал на данный эпизод, сделав репост мема с персонажем вселенной Marvel Таносом, который говорит стоящему перед ним «Серхио»: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово».

«Возможно🤣», – подписал пост мексиканец.

