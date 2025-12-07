Льюис Хэмилтон: «Получил удовольствие от последней гонки сезона»

Хэмилтон рад завершению сезона.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Абу -Даби, отметив, что остался доволен тем, как прошел последний заезд чемпионата.

Хэмилтон, стартовавший 16-м, сумел прорваться в очковую зону и финишировал 8-м.

«Я получил удовольствие от последней гонки. Борьба была интересной, я старался прорваться через пелотон наверх. Отыграться было очень непросто, учитывая плотность борьбы и минимальные разрывы по скорости. Но команда отлично поработала, и мы смогли вернуться в очковую зону. Мы преодолели трудности из-за стратегии и заработали очки, чему я очень рад.

В данный момент я не думаю о сезоне-2026. У меня еще нет планов на будущее. Сейчас я думаю о Рождестве, возможности провести время с семьей, хочу жить настоящим и отдохнуть», – рассказал Хэмилтон.

