Кими Антонелли о 17-м месте в квалификации: «Это не подорвет мою уверенность»

Антонелли подвел итоги квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Всем было трудно, трасса была очень скользкой. Думал, что последний круг окажется достаточно хорошим, чтобы оказаться в первой пятерке – в последней точке торможения я даже пораньше сбросил скорость, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Но неприятности все равно меня настигли. У меня была блокировка, круг был испорчен, я выбыл. Двумя кругами ранее я был 5-м. Оказаться 17-м – неприятно.

Случившееся сегодня не подорвет мою уверенность. Я был быстр на протяжении всего уик-энда в Бразилии и отлично справлялся вплоть до этой квалификации. Даже этим утром [в практике] на промежуточных шинах [я выглядел хорошо]. У меня все еще хороший темп, нужно просто провести хорошую гонку, а затем сосредоточиться на следующей.

Сейчас необходимо сконцентрироваться на гонке, поскольку я хочу набрать очки для команды. Думаю, я могу финишировать в очках, ведь у нас есть необходимый для этого темп. Будем надеяться на хороший старт и на то, что нам удастся отыграть несколько позиций», – сказал Антонелли .

