Ланс Стролл: «Упущена хорошая возможность побороться за топ-3, топ-4 в квалификации»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл ответил, было ли решение перейти на промежуточные шины квалификации смелым.
Ланс первым отказался от дождевых покрышек в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и завершил сессию 12-м.
«Нет, в итоге оно оказалось просто глупым. Это не вина команды, решение принимали совместно.
Но мне сказали, что я смогу проехать три быстрых круга, а в итоге получилось лишь два. Вот где все пошло не так. Жаль. Была упущена хорошая возможность побороться, пожалуй, за топ-3, топ-4.
Казалось ли решение рискованным? С тремя быстрыми кругами – нет. Я был вполне уверен, что получится показать хорошее время с тремя кругами. С двумя шансов не было», – объяснил канадец.
