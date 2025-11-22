Ланс Стролл: «Упущена хорошая возможность побороться за топ-3, топ-4 в квалификации»

Стролл считает, что мог зацепиться за третье место в квалификации.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл ответил, было ли решение перейти на промежуточные шины квалификации смелым.

Ланс первым отказался от дождевых покрышек в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и завершил сессию 12-м.

«Нет, в итоге оно оказалось просто глупым. Это не вина команды, решение принимали совместно.

Но мне сказали, что я смогу проехать три быстрых круга, а в итоге получилось лишь два. Вот где все пошло не так. Жаль. Была упущена хорошая возможность побороться, пожалуй, за топ-3, топ-4.

Казалось ли решение рискованным? С тремя быстрыми кругами – нет. Я был вполне уверен, что получится показать хорошее время с тремя кругами. С двумя шансов не было», – объяснил канадец.

