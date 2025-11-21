Вольфф продал часть акций «Мерседеса», Джордж Курц стал технологическим советником

«Мерседес» подтвердил появление нового совладельца команды.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф завершил сделку по продаже пяти процентов акций команды.

Вольффу принадлежала треть коллектива, австриец продал 15 процентов от своей доли. Оставшимися двумя третями владеет группа «Мерседес» и компания INEOS.

Часть доли Тото приобрел Джордж Курц – исполнительный директор и основатель CrowdStrike, а также победитель гонки «24 часа Ле-Мана»-2023 в классе LMP2 Pro-Am. CrowdStrike является глобальным партнером «Мерседеса».

В рамках соглашения американский бизнесмен стал технологическим советником команды и вошел в стратегический руководящий совет, где будет заседать вместе с главой группы «Мерседес» Олой Каллениусом, боссом INEOS Джимом Рэтклиффом и Вольффом.

Тото сохранит должность исполнительного директора и руководителя «Мерседеса».

Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico)