Оливер Бермэн: «Трасса в Лас-Вегасе – самая неприятная из всех, где я гонялся»

Бермэну не понравилась трасса в Лас-Вегасе.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что у него остались довольно неприятные впечатления от знакомства с трассой.

Основной проблемой Бермэн назвал очень плохое сцепление болидов с трассой, что в сочетании с близко расположенными заграждениями делает условия небезопасными.

«Да, понятно, что для меня это совсем новая трасса. Но проехав первые круги в первой практике я был просто шокирован тем, насколько низким был уровень сцепления машины с трассой. Было весьма неприятно.

Я даже не знаю, как описать то, насколько низким был уровень сцепления трассы. Хотя, с другой стороны, понятно, что степень улучшения состояния трека по ходу уик-энда тоже будет высокой.

Тем не менее, трасса в Лас-Вегасе – самая неприятная из всех, где я гонялся. Ведь обычно ты в любом случае получаешь удовольствие от пилотажа. Здесь же все иначе – очень низкое сцепление колес с трассой, что явно не слишком здорово, учитывая сочетание с совсем близко расположенными заграждениями. И скорости очень высокие. Так что условия становятся попросту опасными.

Что касается самой трассы – да, гоняться в Лас-Вегасе вроде бы здорово, но в остальном плюсов не очень много», – рассказал Бермэн.

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?