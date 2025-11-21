Макс Ферстаппен об ухудшении результатов Пиастри: «У меня нет этому объяснения»

Ферстаппен удивлен провальному отрезку Пиастри.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признал, что у него нет объяснения внезапному ухудшению результатов Оскара Пиастри на финальном отрезке сезона.

Пиастри, ранее уверенно лидировавший в чемпионате, не может выиграть на протяжении шести последних Гран-при, и уступил первую строчку в общем зачете своему напарнику по «Макларену» Ландо Норрису .

«Если честно, лично у меня нет этому объяснения. Я нахожу случившееся очень странным. Лично я не ожидал, что все будет развиваться таким образом, хотя в конечном счете это в любом случае не моя проблема.

Не думаю, что Пиастри мог внезапно забыть, как управлять гоночным болидом. Хотя, если честно, я в любом случае с большим трудом могу себе представить, как такое может случиться.

Думаю, что нам удалось так резко сократить отставание в общем зачете из-за того, что так сложились обстоятельства. После летнего перерыва в чемпионате соперники из «Макларена » совершили пару ошибок, у них были аварии, а мы провели несколько отличных гонок. В такой ситуации можно быстро отыграть много очков.

Но в какой-то момент вам все равно приходится возвращаться к реальности, потому что долго такие вещи продолжаться не могут. Но да, нам хотя бы удалось подняться на подиум в нескольких гонках, и мы выступали заметно стабильнее, чем на отрезке с середины сезона-2024 до середины сезона-2025», – рассказал Ферстаппен.

