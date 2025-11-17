«Вы с ума сошли?» Алексей Попов о поздравлении Антонелли с рекордом по очкам в дебютном сезоне

Попов отреагировал на статистическое достижение Антонелли и действия «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал вторым на Гран-при Сан-Паулу и побил рекорд по очкам в дебютном сезоне в «Формуле-1».

На счету итальянца 122 балла. В 2007 году Льюис Хэмилтон , ныне выступающий за «Феррари », набрал 109 баллов в составе «Макларена ». Тогда за победу присуждали по десять баллов.

«Ф-1» поздравила гонщика «Мерседеса » в трансляции.

«Друзья мои, вы с ума сошли? У Льюиса было 109 очков, когда за победу давали десять очков. Сейчас за победу дают 25!

Я не принижаю достоинств Кими. Он молодец, но…» – приводит Autosport.com.ru слова Попова на стриме в группе «Гаснут огни».

