  • «Вы с ума сошли?» Алексей Попов о поздравлении Антонелли с рекордом по очкам в дебютном сезоне
17

Попов отреагировал на статистическое достижение Антонелли и действия «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал вторым на Гран-при Сан-Паулу и побил рекорд по очкам в дебютном сезоне в «Формуле-1».

На счету итальянца 122 балла. В 2007 году Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», набрал 109 баллов в составе «Макларена». Тогда за победу присуждали по десять баллов.

«Ф-1» поздравила гонщика «Мерседеса» в трансляции.

«Друзья мои, вы с ума сошли? У Льюиса было 109 очков, когда за победу давали десять очков. Сейчас за победу дают 25!

Я не принижаю достоинств Кими. Он молодец, но…» – приводит Autosport.com.ru слова Попова на стриме в группе «Гаснут огни».

3 эксперта сайта «Ф-1» прогнозируют первую победу Антонелли в 2025-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport.com.ru
