3 эксперта сайта «Ф-1» прогнозируют первую победу Антонелли в 2025-м

Экспертов сайта «Формулы-1» попросили дать по одному смелому прогнозу на оставшиеся три этапа сезона-2025.

Три журналиста из четырех поставили на дебютную победу новичка «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли .

«Кими Антонелли обрел уверенность в себе с тех пор, как босс «Мерседеса» Тото Вольфф назвал его выступление в Монце «разочаровывающим». Он занял превосходное второе место на Гран-при Сан-Паулу после второй позиции в спринте и, считаю, способен сделать следующий шаг и выиграть один из оставшихся этапов», – написал Лоренс Барретто.

«Я повторю свой прогноз, который дал перед началом сезона: Кими выиграет гонку…», – сказал Дэвид Треймейн.

«Поставлю на первую победу Кими Антонелли в карьере», – заявил комментатор Алекс Джейкс.

Журналист Крис Медланд, в отличие от коллег, предположил, что в одной из оставшихся квалификаций, спринтов или гонок в топ-3 попадет один из пилотов средней группы.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»