Жак Вильнев: «Колапинто – не более чем рента-драйвер»

Вильнев назвал Колапинто рента-драйвером.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал продление контракта Франко Колапинто с Альпин.

По мнению Вильнева , аргентинец получил новое соглашение только благодаря поддержке спонсоров, поскольку на трассе он не добился значимых результатов.

Среди текущих участников «Формулы-1» Колапинто остается единственным гонщиком, который в нынешнем сезоне не сумел заработать ни одного очка.

«Новость о продлении контракта с Колапинто возвращает меня во времена рента-драйверов. Потому что Колапинто – не более чем рента-драйвер, который финансирует нужны команды. Продление контракта с «Альпин » он заслужил не результатами на трассе. Да, он демонстрирует проблески скорости, но у него вообще нет стабильности», – рассказал Вильнев.

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м