Эндрю Шовлин о двигателях 2026 года: «Все в пелотоне окажутся в одинаковой ситуации»

В «Мерседесе» рассказали об особенностях мотора 2026 года.

Главный гоночный инженер «Мерседеса » Эндрю Шовлин прокомментировал изменение силовой установки, которое произойдет в 2026-м в связи с переходом на новый регламент.

Согласно правилам, распределение мощности между ДВС и электрической батареей будет распределяться 50 на 50.

При этом с целью уменьшения стоимости агрегата было решено отказаться от модуля тепловой энергии MGU-H и оставить модуль кинетической энергии MGU-K. Последний преобразует в электричество энергию, собранную при торможении.

«Нехватка энергии, безусловно, станет важным фактором. Придется делать все возможное, чтобы накапливать как можно больше энергии.

Однако все в пелотоне окажутся в одинаковой ситуации. Когда у вас возникает нехватка энергии, это дает пилоту стратегическую возможность с точки зрения понимания того, куда направлять энергию.

Будут примеры, когда пилоту удастся относительно легко совершить обгон в начале круга, но, если он продолжить ехать в том же темпе, к концу он потеряет позицию. Именно в этом направлении будет развиваться данная концепция.

Не думаю, что это будет определять общий темп болида, но для стратегии это станет важным фактором», – отметил Шовлин.

Эндрю Шовлин о новом регламенте: «Всегда будут ловушки и разочарованные команды»

