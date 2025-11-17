Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Элканн последний, кому стоит открывать рот. Он даже не представляет, насколько важен вклад гонщиков»

Мерцарио выступил в защиту пилотов «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Артуро Мерцарио заявил, что президенту «Феррари» Джонну Элканну не стоило критиковать гонщиков «Феррари». Поскольку без них у него бы не было никакой команды.

«Джон Элканн в данном случае последний, кому стоит открывать рот. Потому что Элканн даже представить себе не может то, насколько важен вклад пилотов в работу команды. Если мы вернемся на сто лет назад, то увидим, как смелые гонщики своими действиями дали жизнь великим ныне брендам. Что бы без гонщиков делали владельцы этих компаний?

Даже сейчас гонщик остается центральной фигурой в команде, хотя его влияние постепенно падает с появлением новых технологий. Но без вклада в работу людей, которые строят эти машины, тестируют их на трассе и так далее, владельцы никогда ничего не добьются.

«Феррари» – это команда, которая сама создает проблемы своим пилотам, потому что они недовольны. Проблема «Феррари» проста, и она существовала еще до того, как мне самому довелось выступать за эту команду. Там сложился особый менталитет, при котором каждый стремится защищать только свою работу. Там нет сплоченности.

И «Феррари» вообще не стоило приглашать Вассера . Ведь он не технический координатор. Им просто не нужно было избавляться от подходящих людей – Стефано Доменикали и Андреа Стеллы .

Кристиан Хорнер в «Феррари»? Это никогда не сработает. Люди вроде Эдриана Ньюи предпочитают не переходить в «Феррари», потому что их гениальность потеряется из-за особенностей того, как в «Феррари» ведут дела. Если Хорнер и решится на переход в «Феррари», это будет сделано только ради денег», – рассказал Мерцарио.

