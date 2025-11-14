Габриэл Бортолето: «Ферстаппен давал советы, помогал с контрактами и высоко отзывался обо мне в паддоке»

Бортолето раскрыл, как Ферстаппен повлиял на его карьеру.

Пилот «Заубера » рассказал, какую поддержку и помощь получал от Макса Ферстаппена на протяжении карьеры.

«Прежде всего, он очень помог мне улучшить выступления на трассе. Думаю, именно результаты на треке определяют наше положение в «Формуле-1», понимаете? Он часто давал мне советы, когда я выступал в «Ф-3» и «Ф-2». Когда мне предстояло подписывать контракт, я звонил ему, спрашивал мнение насчет некоторых моментов.

Не буду вдаваться в подробности о его словах по поводу контракта, но он был очень вовлечен в мои дела. Когда я задавал ему вопросы, то чувствовал, что могу спрашивать открыто: «А что ты думаешь об этом и вот этом?»

Он очень высоко отзывался обо мне в паддоке в разговорах с руководителями команд и с моим шефом – с самим Маттиа [Бинотто ]. В этом плане он мне очень помог. Слова четырехкратного чемпиона, который говорит, что у этого парня есть талант и большое будущее, играют большое значение, когда эти люди решают, кого нанять», – сказал Бортолето.

