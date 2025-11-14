Льюис Хэмилтон: «Феррари» вернется в борьбу в следующих гонках»

Хэмилтон верит в улучшение результатов «Феррари» в последних гонках сезона.

Пилот «Феррари» сохранил позитивный настрой после схода на Гран-при Сан-Паулу из-за повреждений, полученных в результате ряда инцидентов.

«Мы вернемся в борьбу в следующих гонках. Впереди будет разыгрываться еще много очков – будем настраиваться на это. [В Лас-Вегасе] не жду ничего особенного, просто постараемся изменить ситуацию и выложиться на полную.

Я не жду ничего, кроме того, что мы с командой, как и всегда, отдадим все силы ради успеха. Я знаю, что на базе все очень усердно трудятся, чтобы обеспечить нам нужный уровень на старте следующего сезона. Я без понятия, где мы окажемся, но продолжаю держать пальцы скрещенными и надеяться на лучшее», – сказал Хэмилтон.

