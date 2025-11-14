Гюнтер Штайнер о критике Элканна: «В случае с Хэмилтоном… Но вот Леклер, он вкладывает душу. Чего вы еще хотите? Порой нужно посмотреть в зеркало»

Штайнер раскритиковал Элканна за резкий комментарий о пилотах «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал критику президента «Феррари» Джона Элканна в адрес пилотов Скудерии.

«Он может критиковать, ведь в конце концов он босс. Но думаю, ему не следует делать это публично.

В случае с Льюисом [Хэмилтоном], знаете… Но вот Шарль [Леклер ] – парень вкладывает в дело душу и сердце, отдает все силы. Чего еще вы хотите от Шарля?

Публично заявлять, что эти ребята – молодцы, механики – молодцы, инженеры – молодцы, а вот вы, ребята, – нет, – это не показатель хорошего лидера. И он ничего не сказал про Фреда [Вассера ].

Мне такие комментарии кажутся странными – особенно из уст человека такого уровня, высшего уровня. А еще: кто выбирал этих пилотов? Порой нужно посмотреть в зеркало», – сказал Штайнер.

