Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Феррари» рада переводить Хэмилтону 2,5 миллиона каждый уик-энд, но он ничего не дает взамен»

Дорнбос считает нынешнее сотрудничество Хэмилтона и «Феррари» невыгодным.

Бывший пилот «Ф-1» Роберт Дорнбос высказался о критике Джона Элканна в адрес пилотов «Феррари», которым, по словам президента итальянской компании, «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«После жалоб Элканна [Шарль ] Леклер и [Льюис ] Хэмилтон оба опубликовали сообщения в соцсетях из явного желания сплотить команду.

Это указывает на то, что в «Феррари» есть серьезное раздражение. Они рады переводить Хэмилтону 2,5 миллиона [долларов] каждый уик-энд, но он ничего не дает взамен. Это мучительно как для него, так и для фанатов «Феррари».

Льюису остается надеяться, что «Феррари» построила потрясающий двигатель [для нового регламента, который вступит в силу с сезона-2026]. Им нужно чудо. Если он опередит Шарля Леклера, он снова станет героем Италии – тут тонкая грань. Но пока шансы на успех не особо велики», – сказал Дорнбос.

