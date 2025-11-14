  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 – очень хороший знак для его будущего»
0

Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 – очень хороший знак для его будущего»

Марко похвалил Аджара после этапа в Бразилии.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал результаты младшей команды «Рейсинг Буллз» на Гран-при Сан-Паулу.

В Бразилии Лиам Лоусон стал 7-м, а его напарник Изак Аджар финишировал следом на 8-м месте.  

«Лоусон нашел темп в «Рейсинг Буллз», однако его результаты остаются нестабильными.

Аджар, на мой взгляд, стал открытием сезона, и он занял бы более высокое место в личном зачете, чем 10-е место, но у него четыре раза возникали проблемы с двигателем.

Когда машина парижанина работает, он стабильно борется за финиш в первой десятке – это очень хороший знак для его будущего», – отметил Марко.   

Новая обалденная гоночная «Ламборгини»: 920 л.с., 343 км/ч и всего 300 тысяч евро!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Бразилии
logoГельмут Марко
logoЛиам Лоусон
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»
сегодня, 15:30
Джеймс Воулз: «Горжусь Колапинто – Франко заслужил место в «Альпин» в 2026-м»
сегодня, 14:58
Хэмилтон посетил базу «Феррари», команда выложила фото тату «Преданность» на руке Льюиса
сегодня, 14:15Фото
Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»
сегодня, 13:52
Журналист Медланд: «Ферстаппен все еще может выиграть титул – Лас-Вегас будет играть ключевую роль»
сегодня, 13:11
Тед Кравиц: «Давайте поговорим об отчетах Хэмилтона. Они оскорбили «Феррари»? Почему Льюиса не слушают?»
сегодня, 13:02
3 эксперта сайта «Ф-1» прогнозируют первую победу Антонелли в 2025-м
сегодня, 12:39
Андреа Стелла: «Не помню, чтобы в каком-то сезоне в «Ф-1» был такой же сильный набор пилотов»
сегодня, 12:20
Джонатан Уитли: «Хочу, чтобы Ферстаппен пилотировал «Ауди»
сегодня, 12:04
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен давал советы, помогал с контрактами и высоко отзывался обо мне в паддоке»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото