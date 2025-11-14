Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 – очень хороший знак для его будущего»
Марко похвалил Аджара после этапа в Бразилии.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал результаты младшей команды «Рейсинг Буллз» на Гран-при Сан-Паулу.
В Бразилии Лиам Лоусон стал 7-м, а его напарник Изак Аджар финишировал следом на 8-м месте.
«Лоусон нашел темп в «Рейсинг Буллз», однако его результаты остаются нестабильными.
Аджар, на мой взгляд, стал открытием сезона, и он занял бы более высокое место в личном зачете, чем 10-е место, но у него четыре раза возникали проблемы с двигателем.
Когда машина парижанина работает, он стабильно борется за финиш в первой десятке – это очень хороший знак для его будущего», – отметил Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
