Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 – очень хороший знак для его будущего»

Марко похвалил Аджара после этапа в Бразилии.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал результаты младшей команды «Рейсинг Буллз » на Гран-при Сан-Паулу.

В Бразилии Лиам Лоусон стал 7-м, а его напарник Изак Аджар финишировал следом на 8-м месте.

«Лоусон нашел темп в «Рейсинг Буллз», однако его результаты остаются нестабильными.

Аджар, на мой взгляд, стал открытием сезона, и он занял бы более высокое место в личном зачете, чем 10-е место, но у него четыре раза возникали проблемы с двигателем.

Когда машина парижанина работает, он стабильно борется за финиш в первой десятке – это очень хороший знак для его будущего», – отметил Марко.

Новая обалденная гоночная «Ламборгини»: 920 л.с., 343 км/ч и всего 300 тысяч евро!

