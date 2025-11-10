Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»

Ферстаппен после битвы с Антонелли призвал новичка верить в себя.

Пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена попросили дать совет «будущему чемпиону» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса ».

На Гран-при Сан-Паулу итальянец сдержал более опытного соперника и финишировал вторым, Макс стал третьим после старта с пит-лейн.

«Надо продолжать верить в себя. Дебютный сезон иногда превращается в своего рода американские горки в эмоциональном плане. Некоторые уик-энды складываются лучше, чем другие. Порой у тебя высокие ожидания, но иногда они не оправдываются.

Ты допускаешь ошибки, проводишь хорошие уик-энды, но в конечном счете все это – часть обучения. Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше – даже в «Формуле-1».

И, на мой взгляд, весь этот сезон является годом обучения для Кими. В то же время он очень быстрый. Я всегда это видел – в любой серии, где он выступал. А тут он провел невероятно сильный уик-энд.

Разумеется, он полностью заслужил подиум, и это придаст уверенности. И команда, конечно, тоже помогает ему раскрыть потенциал. Так что он в очень хорошем положении, и такие успехи нужно праздновать», – заявил четырехкратный чемпион мира.

