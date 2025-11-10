  • Спортс
  • Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»
Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»

Ферстаппен после битвы с Антонелли призвал новичка верить в себя.

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена попросили дать совет «будущему чемпиону» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

На Гран-при Сан-Паулу итальянец сдержал более опытного соперника и финишировал вторым, Макс стал третьим после старта с пит-лейн.

«Надо продолжать верить в себя. Дебютный сезон иногда превращается в своего рода американские горки в эмоциональном плане. Некоторые уик-энды складываются лучше, чем другие. Порой у тебя высокие ожидания, но иногда они не оправдываются.

Ты допускаешь ошибки, проводишь хорошие уик-энды, но в конечном счете все это – часть обучения. Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше – даже в «Формуле-1».

И, на мой взгляд, весь этот сезон является годом обучения для Кими. В то же время он очень быстрый. Я всегда это видел – в любой серии, где он выступал. А тут он провел невероятно сильный уик-энд.

Разумеется, он полностью заслужил подиум, и это придаст уверенности. И команда, конечно, тоже помогает ему раскрыть потенциал. Так что он в очень хорошем положении, и такие успехи нужно праздновать», – заявил четырехкратный чемпион мира.

Андреа Кими Антонелли о борьбе с Ферстаппеном: «Не знаю, откуда вообще взялся этот парень. Последние круги были напряженными»

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
Гран-при Бразилии
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
logoФормула-1
