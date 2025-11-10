1

Кими Антонелли о 2-м месте: «Этот подиум очень многое значит для меня»

Антонелли подвел итоги этапа в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от 2-го места на Гран-при Сан-Паулу.

«Сегодня [в воскресенье] победить «Макларен» было явно непросто. Хотя гонку немного подпортил контакт [с Оскаром Пиастри], думаю, мы были чуть медленнее, чем вчера [в субботу].

Было бы очень трудно потревожить «Макларен». Мы не были близки по темпу, но все же держались позади.

В конце концов уик-энд прошел хорошо – и это воодушевляет перед следующим Гран-при. Я прошел через очень плохой и темный период, для меня этот трофей [за 2-е место] очень многое значит», – сказал Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
