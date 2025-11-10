Андреа Стелла: «Ферстаппен боролся бы за победу, если бы не ситуация в квалификации»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал решение «Ред Булл» позвать Макса Ферстаппена на поздний пит-стоп на Гран-при Сан-Паулу.
Нидерландец начал гонку с пит-лейн после провальной квалификации, вышел в лидеры, а после остановки финишировал третьим.
«Прежде всего, я надеялся [на пит-стоп Ферстаппена], ведь это облегчило нам жизнь!
Но если без шуток, сегодня деградация шин была на очень высоком уровне, и в какой-то момент резины просто не осталось. Мне кажется, в «Ред Булл» понимали, что продление отрезка до финиша – довольно серьезный риск. На мой взгляд, переход на свежий «софт» стал правильным решением.
«Ред Булл», безусловно, воспользовался преимуществом свежих шин, но в то же время продемонстрировал скорость в гонке.
Если бы не ситуация во вчерашней квалификации, Ферстаппен боролся бы за победу», – заключил итальянец.
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не считает, что Ферстаппен мог победить без последнего пит-стопа»
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!