Андреа Стелла: «Ферстаппен боролся бы за победу, если бы не ситуация в квалификации»

Стелла высказался о прорыве Ферстаппена и стратегии «Ред Булл».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал решение «Ред Булл» позвать Макса Ферстаппена на поздний пит-стоп на Гран-при Сан-Паулу.

Нидерландец начал гонку с пит-лейн после провальной квалификации, вышел в лидеры, а после остановки финишировал третьим.

«Прежде всего, я надеялся [на пит-стоп Ферстаппена], ведь это облегчило нам жизнь!

Но если без шуток, сегодня деградация шин была на очень высоком уровне, и в какой-то момент резины просто не осталось. Мне кажется, в «Ред Булл» понимали, что продление отрезка до финиша – довольно серьезный риск. На мой взгляд, переход на свежий «софт» стал правильным решением.

«Ред Булл», безусловно, воспользовался преимуществом свежих шин, но в то же время продемонстрировал скорость в гонке.

Если бы не ситуация во вчерашней квалификации, Ферстаппен боролся бы за победу», – заключил итальянец.

