Нико Хюлькенберг: «Безумная гонка. Здорово, что у нас получилось»

Хюлькенберг доволен результатом гонки.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен результатом.

Хюлькенберг выбрал на гонку рискованную стратегию с одним пит-стопом и на втором отрезке проехал на комплекте «софта» 35 кругов. Благодаря чему финишировал 9-м и набрал 2 очка.

«Безумная гонка. При этом я проехал эту дистанцию на уже ранее использованном комплекте «софта», новым он не был. Так что здорово, что у нас вообще это получилось.

Ближе к концу заезда мы поучаствовали в нескольких интересных сражениях. Борьба была жесткой, но всегда честной. Почему не выбрали шины «хард»? Мы вообще не чувствовали себя комфортно при их использовании», – рассказал Хюлькенберг.

