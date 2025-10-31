Фелипе Масса: «В 2009-м сказал, что Алонсо знал о намерениях «Рено» устроить аварию в Сингапуре. «Феррари» сделала мне выговор»

Масса раскрыл подробности о скандале «Крэшгейт».

Бывший пилот «Феррари» заявил, что команда сделала ему выговор за недовольство словами Фернандо Алонсо после Гран-при Сингапура 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандальной гонки следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

После гонки одержавший победу другой пилот «Рено» Фернандо Алонсо полностью отрицал причастность к идее с намеренной аварией. Однако в 2009-м Масса настоял на том, что испанец прекрасно знал о планах команды.

Недовольство Фелипе неудачно наложилось на переход Алонсо в «Феррари» в 2010-м, в связи с чем бразилец, как он теперь сам утверждает, получил выговор от Скудерии.

«В октябре 2009-го я сказал журналистам, что, на мой взгляд, Фернандо Алонсо знал о намерениях команды.

Когда «Феррари» наткнулась на мои слова, GSA [фирма, которая занималась контрактами «Феррари»] написала мне письмо 16 октября 2009 года – с выговором за публичные комментарии о Фернандо Алонсо.

Еще до аварии в июле 2009-го [в Венгрии] я узнал, что Алонсо будет выступать за «Феррари» в сезоне-2010. Письмо было подписано [одним из юристов «Феррари»] Генри Питером. Затем «Феррари » подготовила для меня заявление, но я отказался его делать. Вместо этого я просто сказал, что нужно смотреть в будущее», – сказал Масса.

