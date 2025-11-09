Ральф Шумахер: «Ваше не кажется подходящим человеком для «Ред Булл» в долгосрочной перспективе»

Шумахер советует «Ред Булл» сменить технического директора.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что команде «Ред Булл » нужно заменить Пьера Ваше другим специалистом, поскольку болид австрийской команды сейчас не отличается стабильностью.

Ваше возглавил техническое подразделение «Ред Булл» после ухода в «Астон Мартин» Эдриана Ньюи.

«Сейчас перед «Ред Булл» стоит две задачи. Во-первых, им нужно определиться с составом пилотов на следующий сезон. С позицией руководителя команды в «Ред Булл» уже разобрались.

Но еще, на мой взгляд – и я понимаю, что из-за этого у меня могут быть проблемы, – им нужно решить вопрос с Пьером Ваше (техническим директором «Ред Булл»), поскольку он не кажется подходящим человеком для «Ред Булл» в долгосрочной перспективе.

В исполнении «Ред Булл» мы видели несколько блестящих гонок, но еще мы видим, что еще в работе болида проявляется нестабильность. И ожидания приходится корректировать. В какой-то момент инженерам вроде бы удалось понять, что именно пошло неправильно в работе болида. Но позже оказалось, что это не так. И конкуренция в «Формуле-1» слишком высока, чтобы команда могла позволить себе такие неудачи», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года