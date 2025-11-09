Жак Вильнев о борьбе Ферстаппена за титул: «Ничего еще не решено»

Вильнев призвал не списывать Ферстаппена после провальной квалификации.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев оценил шансы пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на титул после 16-го места в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Нидерландец, уступающий сопернику из «Макларена » Ландо Норрису 39 очка, начнет гонку с пит-лейн. Сам Ферстаппен ранее признал, что не защитит чемпионство.

«Нет, ничего еще не решено. Тут хаотичные гонки.

Впереди и другие этапы, Вегас – тоже хаотичный заезд.

Но ему нужно быть осторожным. Он сказал, что поменял машину, и это сделало ее хуже – второй Гран-при подряд. Это цена, которую платишь за отсутствие напарника. Он в одиночку работает над развитием болида, и это тяжело само по себе.

Однако если напарник делает команду или болид медленнее, ты платишь очень и очень высокую цену», – подчеркнул эксперт F1 TV.

