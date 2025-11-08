Фернандо Алонсо: «На старте у меня возникло астрономическое отставание»

Алонсо объяснил, почему провел слабый старт в спринте в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин » высказался о 6-м месте в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

«Было скорее трудно, чем весело. На протяжении всего спринта мы сталкивались с разными препятствиями.

Места на стартовой решетке для 5-й и 7-й позиции были мокрыми, а для 2-го, 4-го и 6-го места – сухими. Из-за этого у нас возникло астрономическое отставание.

По-моему, [Льюис ] Хэмилтон и [Шарль ] Леклер, которые стартовали на 11-м и 8-м месте, нагнали нас уже в первом повороте, так что старт прошел плохо», – сказал Алонсо .

