Фернандо Алонсо: «На старте у меня возникло астрономическое отставание»
Алонсо объяснил, почему провел слабый старт в спринте в Бразилии.
Пилот «Астон Мартин» высказался о 6-м месте в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.
«Было скорее трудно, чем весело. На протяжении всего спринта мы сталкивались с разными препятствиями.
Места на стартовой решетке для 5-й и 7-й позиции были мокрыми, а для 2-го, 4-го и 6-го места – сухими. Из-за этого у нас возникло астрономическое отставание.
По-моему, [Льюис] Хэмилтон и [Шарль] Леклер, которые стартовали на 11-м и 8-м месте, нагнали нас уже в первом повороте, так что старт прошел плохо», – сказал Алонсо.
