Оскар Пиастри о старте с 4-го места: «Как перевернуть ситуацию? Просто попытаться обогнать несколько машин»

Пиастри намерен провести сильную гонку в Бразилии.

Пилот «Макларена» поделился мыслями о 4-м месте в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Его напарник Ландо Норрис стартует с поула.

«Квалификационная сессия получилась непростой и весьма необычной. По какой-то причине «софт» просто не работал. На протяжении всех трех сегментов время круга практически не улучшалось.

Ощущение, что все идет не так гладко. В пятницу я чувствовал себя уверенно за рулем болида. В субботу всем стало немного сложнее – мне было трудно извлечь максимум из возможностей болида.

Как перевернуть ситуацию? Просто попытаться обогнать несколько машин… Это все, что я могу сделать. Просто постараться воспользоваться всеми возможностями, которые у меня появятся», – сказал Пиастри.  

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
