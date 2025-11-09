Макс Ферстаппен: «Если бы я не мог гоняться на четырех колесах, то пошел бы в MotoGP»

Ферстаппен назвал MotoGP альтернативой для своей карьеры.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что попробовал бы себя в мотогонках, если бы у него не обнаружилось таланта, который помог попасть в «Формулу-1».

Четырехкратный чемпион отметил, что ему нравятся мотогонки и он увлекается ими до сих пор.

«Я бы пошел в MotoGP. Если бы я мог выбирать, и не мог гоняться на четырех колесах, то тогда я бы пошел в MotoGP. Если бы мне хватило таланта.

В детстве, когда мне было лет 8 или 12, что-то вроде того, я гонял на мини-байках. Мне очень нравилось. Но я быстро осознал, что у меня лучше получается гонять на четырех колесах. Но мне и правда нравилось. И я до сих пор с удовольствием смотрю гонки MotoGP.

Так что да, если бы я не добился никаких успехов в гонках на четырех колесах, то пошел бы в мотогонки. Ну, то есть, мне же нужно было бы чем-то заниматься», – рассказал Ферстаппен.

