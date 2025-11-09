На трассе Гран-при Сан-Паулу изменили поребрики

Трек Гран-при «Ф-1» в Бразилии подвергся изменениям.

Организаторы Гран-при Сан-Паулу изучили проблему с авариями в спринте, когда сразу три пилота (Пиастри, Хюлькенберг и Колапинто) вылетели с трассы, наехав на поребрик в третьем повороте.

Одна из причин инцидентов заключалась в особенности трассы в виде ее поребриков, которые имеют склонность накапливать воду в случае дождевых условий.

В качестве решения проблемы организаторы использовали пилу по бетону и проделали в поребриках каналы, чтобы уменьшить возможное количество воды и сделать проезд по этим участкам более безопасным.

