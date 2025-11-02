  • Спортс
  • Валттери Боттас о «Кадиллаке» и сезоне-2026: «Все идет по плану. Но нужно быть реалистами»
Валттери Боттас о «Кадиллаке» и сезоне-2026: «Все идет по плану. Но нужно быть реалистами»

Боттас отметил, что старается быть реалистом в ожидании дебюта за «Кадиллак».

Резервист «Мерседеса» и пилот «Кадиллака» со следующего сезона Валттери Боттас рассказал об ожиданиях от 2026-го, когда сменится регламент и дебютирует американская команда.

«Думаю, «захватывающе» – верное слово. Сейчас мне придает уверенности тот факт, что все, судя по всему, идет по плану. Нет никаких проблем, но будет трудно начинать все с нуля.

Очень важно контролировать ожидания, особенно это касается первого сезона – а именно первой четверти. Нужно быть реалистами. Нужно время, но я готов к этому.

Я не могу начинать с завышенных ожиданий, поэтому лучше первое время особо ничего не ждать. Сейчас нужно понять, в каком мы положении, и еще важнее, где мы окажемся в конце концов и насколько быстро», – сказал Боттас.   

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Кадиллак
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
