Рикардо Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер»

Патрезе считает проблемой «Феррари» нехватку технического лидера.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2026.

Патрезе уверен, что Фредерик Вассер пока не сумел выстроить достаточно эффективную структуру управления и что «Феррари » не достает сильного технического лидера.

При этом болид-2026 будет первым, который для «Феррари» строит новый технический директор команды Лоик Серра.

«Президент Джон Элканн много говорил об эффективности «Феррари» на пит-стопах и все в таком роде. Но какое это имеет значение, если вы даете Леклеру и Хэмилтону машину, которая уступает конкурентам 0,3 секунды на круге? Честно говоря, мне трудно найти поводы для оптимизма у «Феррари» перед сезоном-2026.

По итогам чемпионата мы можем говорить о том, что в структуре руководства «Феррари» просто не хватает людей. Вассер в команде с января 2023 года, так что у него было время для построения структуры. И в целом Фред, как кажется, медленно реагирует на проблемы.

В команде «Формулы-1», как и в любой топ-компании, важно создать сплоченную рабочую группу управления. И это задача руководителя команды.

Сейчас «Феррари» нужен сильный технический лидер. Кто-то вроде Росса Брауна? Да, именно. Например, таким техническим лидером для «Макларена» стал Андреа Стелла», – рассказал Патрезе.

