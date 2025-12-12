Грязин будет выступать за «Лянчу» в WRC2. Бренд возвращается в чемпионат мира спустя 30 лет

Грязин и Россель названы гонщиками «Лянчи» в WRC2.

«Лянча» объявила состав пилотов на первую кампанию в чемпионате мира по ралли за 30 лет. Итальянская марка не участвовала в WRC и WRC2 с начала 1990-х.

Николай Грязин и Йоан Россель названы официальным гонщиками и будут выступать в WRC2 в 2026 году за рулем автомобилей Ypsilon Rally2 HF Integrale. Первый этап – Ралли Монте-Карло – состоится 22-25 января.

28-летний Грязин, гоняющийся под болгарской лицензией, будет участвовать в соревнованиях вместе со штурманом Константином Александровым.

«Лянча» – культовый бренд для ралли, и для меня огромная честь – стать частью этой истории.

Вместе с командой мы разделяем одни и те же амбиции – бороться среди лидеров, прибавлять с каждым днем и вернуть это легендарное имя на свое законное место», – отметил Николай.

