Тото Вольфф об Антонелли: «Я в 19 лет был идиотом в каком-то смысле и не справился бы с таким давлением»

Вольфф похвалил Антонелли за зрелый подход к гонкам.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о сложностях, с которыми столкнулся Андреа Кими Антонелли по ходу первого сезона в «Формуле-1».

«Мы предельно откровенны с Кими вне зависимости от того, хорошую гонку он провел или плохую. Приходится напоминать себе, что мы общаемся не со взрослым человеком – Кими скорее ребенок, чем взрослый. Ему всего 19 лет.

Да, он профессионал, который занимался картингом и гонками всю свою жизнь. Но мы ожидаем такой зрелости и роста, что это почти что невыполнимая задача, учитывая интерес к нему и давление со стороны прессы после самых неудачных гонок. У него крайне быстрый и опытный напарник, но он все равно справляется.

Это показывает, что у него большой потенциал. Я в 19 лет был идиотом в каком-то смысле и не справился бы с таким давлением. Когда при общении с ним я бываю немного суров, приходится чуть ли не сдерживаться, говорить себе: «Подожди-ка, он все еще ребенок», – сообщил Тото.

Антонелли извинился перед Ферстаппеном после Гран-при Абу-Даби, Макс ответил: «Никаких обид»

Оливер Бермэн о фанатах, оскорблявших Антонелли: «Отбросы общества. Настоящие люди в этом мире ужасны»