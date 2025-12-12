Бен Сулайем набрал 91,51 процента голосов на безальтернативных выборах президента ФИА

Некоторые клубы ФИА не стали голосовать за единственного кандидата в президенты.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем переизбрался на второй срок и сохранит свой пост до 2029 года.

Действующий глава Федерации был единственным кандидатом. Соперники бен Сулайема не могли баллотироваться из-за особенностей правил.

Мохаммед набрал 91,51 процента голосов. Это означает, что 8,49 процента клубов ФИА, имевших право голоса, воздержались от поддержки инкумбента.

