Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»
Леклер прокомментировал напряженный старт в Мексике и срезку.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о плотном сражении с напарником Льюисом Хэмилтоном и соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Мехико.
«Мне вообще не понравилась эта ситуация. Обычно я люблю борьбу, но в данном случае, когда оказываешься между Льюисом и Максом, ты мало что можешь сделать. Лишь молиться, чтобы Макс и Льюис оставили мне достаточно места и я смог проехать поворот.
И я немного коснулся Льюиса. Кроме того, на внешней траектории сцепление было очень низким, поэтому пришлось срезать поворот. Но, к счастью, для нас троих все обошлось без последствий», – отметил Шарль.
