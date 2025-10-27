  • Спортс
  • Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»
8

Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»

Леклер прокомментировал напряженный старт в Мексике и срезку.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о плотном сражении с напарником Льюисом Хэмилтоном и соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Мехико.

«Мне вообще не понравилась эта ситуация. Обычно я люблю борьбу, но в данном случае, когда оказываешься между Льюисом и Максом, ты мало что можешь сделать. Лишь молиться, чтобы Макс и Льюис оставили мне достаточно места и я смог проехать поворот.

И я немного коснулся Льюиса. Кроме того, на внешней траектории сцепление было очень низким, поэтому пришлось срезать поворот. Но, к счастью, для нас троих все обошлось без последствий», – отметил Шарль.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
