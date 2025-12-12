Церемония вручения призов ФИА в 2026 году пройдет в Шанхае, в 2027-м – в Дохе

Стало известно, где состоятся традиционные заседания Генеральной ассамблеи ФИА и церемонии награждения в ближайшие два года.

Сегодня, 12 декабря, мероприятие пройдет в столице Узбекистана, Ташкенте.

Федерация сообщила, что чемпион «Формулы-1»-2026 получит кубок в китайском Шанхае. Генеральная ассамблея намечена на 12 декабря, как и в этом году.

В 2027-м мероприятие примет столица Катара, Доха.

Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом

Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)