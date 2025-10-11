Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»

Лоудон рассказал о планах «Кадиллака» на тесты.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон подтвердил, что команда рассчитывает провести тесты с болидом прошлых лет, чтобы отработать действия персонала.

Скорее всего, для тестов в «Кадиллаке» будут использовать один из болидов «Феррари », поскольку Скудерия является их техническим партнером.

«Мы изучаем возможности того, какие тесты по условиям регламента могут быть доступны «Кадиллаку» [по регламенту тестов болидов предыдущих лет]. У нас нет подходящей машины, но на самом деле название данной категории тестов может немного вводить в заблуждение. Потому что для проведения тестов нам на самом деле не нужна сама машина.

Нам важно, чтобы на тестах поработала команда. Но при этом, конечно, на тестах хотелось бы работать с реальным болидом. Ведь во всех симуляциях мы стараемся сделать процесс максимально приближенным к реальной жизни.

Думаю, все слишком сильно беспокоятся от того, что на тестах мы можем использовать чужой болид, и что это может дать нам какое-то преимущество. Но мы собираемся тестировать не машину, а людей.

Да, мы хотим получить преимущество, но не за счет работы с болидом. Мы хотим дать нашим механикам опыт работы с болидом – работы, которой они будут потом ежедневно заниматься на пит-лейн», – рассказал Лоудон.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет