0

Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»

Лоудон рассказал о планах «Кадиллака» на тесты.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон подтвердил, что команда рассчитывает провести тесты с болидом прошлых лет, чтобы отработать действия персонала.

Скорее всего, для тестов в «Кадиллаке» будут использовать один из болидов «Феррари», поскольку Скудерия является их техническим партнером.

«Мы изучаем возможности того, какие тесты по условиям регламента могут быть доступны «Кадиллаку» [по регламенту тестов болидов предыдущих лет]. У нас нет подходящей машины, но на самом деле название данной категории тестов может немного вводить в заблуждение. Потому что для проведения тестов нам на самом деле не нужна сама машина.

Нам важно, чтобы на тестах поработала команда. Но при этом, конечно, на тестах хотелось бы работать с реальным болидом. Ведь во всех симуляциях мы стараемся сделать процесс максимально приближенным к реальной жизни.

Думаю, все слишком сильно беспокоятся от того, что на тестах мы можем использовать чужой болид, и что это может дать нам какое-то преимущество. Но мы собираемся тестировать не машину, а людей.

Да, мы хотим получить преимущество, но не за счет работы с болидом. Мы хотим дать нашим механикам опыт работы с болидом – работы, которой они будут потом ежедневно заниматься на пит-лейн», – рассказал Лоудон.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
тесты Формула-1
logoФормула-1
Грэм Лоудон
logoФеррари
Кадиллак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»
17 минут назад
Алекс Албон: «Попадание на подиум показало, что «Уильямс» движется в верном направлении»
сегодня, 11:35
Джонни Херберт: «Мне не нравится, что в «Макларене» делают слишком большой упор на интересы команды»
2сегодня, 11:09
Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
8сегодня, 10:57
Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»
1сегодня, 10:43
Шарль Леклер о новом регламенте: «Ближайшие годы будут очень важны для моей карьеры»
1сегодня, 10:15
Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что «Хаас» будет платить Хорнеру столько же, сколько «Ред Булл»
сегодня, 09:49
Карлос Сайнс о сезоне-2026: «Верю в мотор «Мерседеса». Думаю, «Уильямс» сможет бороться на равных с топами»
1сегодня, 09:29
Пьер Ваше: «Для «Ред Булл» борьба в Кубке конструкторов не окончена»
сегодня, 08:58
Ральф Шумахер: «Пиастри ведет психологическую войну в «Макларене». Не уверен, насколько хорошие советы дал ему Уэббер»
2сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13