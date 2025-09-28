Йос Ферстаппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен завоевал свой первый титул в ралли.

Йос и его штурман Рено Жабуль финишировал третьим на Ралли восточной Бельгии за рулем «Шкоды» Fabia RS класса Rally2, что гарантировало спортсменам титул за один этап до конца сезона.

Отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена перешел в раллийные гонки несколько лет назад.

Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3