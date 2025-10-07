Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера
Хэмилтон побил один из рекордов Шумахера.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поставил лучший круг на Гран-при Сингапура. Британец устанавливает лучшее время гонки уже 16-й сезон подряд.
Таким образом Хэмилтон побил рекорд, который разделял с Михаэлем Шумахером. Немец хотя бы раз показывал лучший круг на протяжении 15 сезонов подряд – с 1992 по 2006 год.
