Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера

Хэмилтон побил один из рекордов Шумахера.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поставил лучший круг на Гран-при Сингапура. Британец устанавливает лучшее время гонки уже 16-й сезон подряд.

Таким образом Хэмилтон побил рекорд, который разделял с Михаэлем Шумахером . Немец хотя бы раз показывал лучший круг на протяжении 15 сезонов подряд – с 1992 по 2006 год.

