Монтойя предложил «Феррари» нанять Хорнера.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что для успеха «Феррари» нужно сменить руководителя команды, и назвал бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера отличным кандидатом.

«Такой человек, как Кристиан, очень ценен, ведь многие люди верят в него. Многие крупные компании ценят те отношения, которые он выстроил в «Ред Булл». Он способен достигнуть многого.

Он с самого начала понимает, что значит побеждать... Это как нанять Тото Вольффа . Представьте, что Тото покинул «Мерседес » – хотя такого не произойдет, ведь он частично владеет командой – и был нанят другим коллективом.

«Феррари » нужна фигура такого рода. Если они хотят выиграть, им нужен тот, кто имеет опыт побед и способен на то, на что способен Кристиан. Прямо сейчас Фред [Вассер] превосходно справляется, но Фред пришел после управления «Заубером», он не руководил побеждавшей командой.

Сколько титулов взял Хорнер? 8 с пилотами и около 10 Кубков конструкторов – что-то около того (с пилотами все верно, в отличие от второго заявления: при Кристиане «Ред Булл» взял 6 Кубков конструкторов – Спортс”).

Он начинал с нуля, нанимал людей, построил команду, создал структуру – он все организовал. Если он присоединится к новой команде, то изменения произойдут не сразу, но через два-три года результаты будут очевидны», – отметил Монтойя.

