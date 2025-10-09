Джон Элканн: «Тифози ждут от «Феррари» побед в «Ф-1», как в WEC»

Элканн заявил о преданности фанатам и ожидании побед.

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о том, что поклонники итальянской команды хотят видеть прогресс.

«Феррари» уникальна, у нее три измерения: традиции, технологии и гонки. Ее суть – в идеальном сочетании этих трех составляющих. Гонки – история, которая началась на трассе почти 100 лет назад – определяет нас.

Хочу четко заявить: для меня это личное. Это моя обязанность как президента, мажоритарного акционера и, прежде всего, как человека, который всю жизнь воспринимал «Феррари» как страсть.

Я привержен тому, чтобы каждое наше решение укрепляло уникальность «Феррари». Я привержен нашим специалистам, талант и самоотверженность которых – главная гарантия нашего будущего. Я привержен нашим любимым ферраристи, которые вверяют свои мечты в наши руки. И я привержен наши преданным тифози, которые ждут от нас побед в «Ф-1», как в гонках на выносливость. Мы с гордостью привезли домой трофей «Ле-Мана» после трех побед подряд», – отметил глава компании.

