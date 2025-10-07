13

Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)

«Феррари» не нравится отношение Леклера к машине, пишет CdS.

По данным Corriere dello Sport, Гран-при Сингапура усугубил ситуацию внутри «Феррари».

После квалификации руководитель команды Фредерик Вассер провел очень напряженный разговор с одним из старших инженеров. Источники из Маранелло сообщают, что это был главный гоночный инженер Маттео Тоньиналли.

Кроме того, издание пишет, что в техническом отделе Скудерии проявляют сильное недовольство Шарлем Леклером из-за того, что монегаск критиковал болид в последнее время.  

Шарль Леклер о сезоне-2025: «У «Феррари» никакого прогресса. Это мотивирует стараться сильнее»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Corriere dello Sport
