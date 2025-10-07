«Макларен» выиграл Кубок конструкторов за шесть этапов до конца сезона и тем самым повторил рекорд «Ред Булл»

«Макларен» повторил рекорд «Ред Булл» в Сингапуре.

«Макларен» одержал победу в Кубке конструкторов на Гран-при Сингапура за шесть гонок до конца сезона.

Тем самым команда из Уокинга повторила рекорд «Ред Булл », который сделал то же самое в 2023 году.

