«Макларен» выиграл Кубок конструкторов за шесть этапов до конца сезона и тем самым повторил рекорд «Ред Булл»
«Макларен» повторил рекорд «Ред Булл» в Сингапуре.
«Макларен» одержал победу в Кубке конструкторов на Гран-при Сингапура за шесть гонок до конца сезона.
Тем самым команда из Уокинга повторила рекорд «Ред Булл», который сделал то же самое в 2023 году.
Тимофей Поршнев
