«Феррари» отстала от «Мерседеса» на 27 очков, «Ред Булл» – в 8 баллах от Скудерии

«Феррари» снова провела уик-энд хуже прямых конкурентов.

Шарль Леклер финишировал шестым на Гран-при Сингапура, Льюис Хэмилтон занял восьмое место, в то время как конкуренты из «Мерседеса » Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали первым и пятым.

За шесть этапов до конца сезона «Феррари» проигрывает «Мерседесу» 27 очков (325 против 298) в борьбе за вторую строчку в Кубке конструкторов.

«Ред Булл » проводит лучше Скудерии четвертый Гран-при подряд и отыграл 58 баллов за данный период. Отставание австрийцев от «Феррари» сократилось до восьми очков.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025

Льюис Хэмилтон о 8-м месте в Сингапуре: «Мне больно за всю «Феррари»